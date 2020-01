Raid notturno in un'officina a Battipaglia: ingente il bottino

Continuano i furti nella città di Battipaglia. Questa volta nel mirino dei ladri è finita un’officina meccanica situata lungo la Strada Statale 18.

Il furto

La scorsa notte i banditi, dopo aver forzato la saracinesca, sono entrati in azione riuscendo a rubare pezzi di ricambio, attrezzi di vario genere e parti meccaniche di alcune auto per un valore complessivo di circa 20 mila euro. A fare l’amara scoperta il proprietario dell’officina che ha subito allertato le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per riuscire a trovare elementi utili a rintracciare l’identità dei fuggitivi.