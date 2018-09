Furto a Buccino: saccheggiata l'abitazione di Zitarosa, rubate anche botti di olio e vino

Furto a Buccino, presso l'abitazione del consigliere comunale di Salerno, Giuseppe Zitarosa. I ladri, a bordo di una vettura rubata, hanno portato via botti contenenti olio extravergine di oliva, vino e derrate alimentari di vario genere.

Le indagini

Non contenti, come riporta La Città, i malviventi si sono introdotti in casa, rubando elettrodomestici, televisori, quadri e accessori per un valore complessivo di circa 20mila euro. Zitarosa ha sporto denuncia ai Carabinieri: si indaga.