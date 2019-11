Furto di opere d'arte nel salernitano: arrestato un 48enne ad Asti

Era ricercato in Campania per furto di opere d'arte, un 48enne che ieri è stato rintracciato ed arrestato nell'Astigiano dalla polizia. Il 48enne deve scontare due anni e otto mesi di carcere per una pena definitiva, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Napoli, per i furti che sono stati messi a segno su commissione, nella provincia di Salerno.

Il furto

L'uomo aveva rubato quadri d'autore di ingente valore da alcune abitazioni private. Ora è finito nei guai.