Furto all'oratorio "Santa Maria delle Grazie" di Agropoli: i ladri rubano materiale per disabili

Non accennano a diminuire i furti ad Agropoli. L’ultimo si è verificato all’interno dell’oratorio della chiesa “Santa Maria delle Grazie”, situato in Piazza della Repubblica, dove ignoti hanno rubato computer, due forni utilizzati per i laboratori ed altro materiale utilizzato per i ragazzi disabili.

Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine, che puntano a risalire all’identità dei malviventi attraverso le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. La notizia ha fatto subito il giro della città provocando l’indignazione di tanti agropolesi.