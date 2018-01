Sorpreso a rubare merce all'Oviesse a Salerno: arrestato 41enne

Un 41enne georgiano, E.R le sue iniziali, è stato arrestato dagli agenti della sezione “Volanti” della Questura di Salerno con l’accusa di furto aggravato.

Il blitz

L’uomo, ieri pomeriggio, è stato fermato dai poliziotti, allertati da un addetto alla sicurezza dei grandi magazzini Oviesse di Corso Vittorio Emanuele, che lo hanno sorpreso con alcuni capi d’abbigliamento ed altra merce che, poco prima, aveva tentato di rubare asportando la targhetta commerciale, per un valore complessivo di 240 euro. Dopo essere stato identificato, poiché trovato senza alcun documento di identità, il 41enne è stato ammanettato in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di oggi. La sua posizione, inoltre, al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno per l’adozione del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.