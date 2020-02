Rubano trucchi e portafogli all'OVS di Salerno: nei guai due donne

Carabinieri in azione presso l'OVS, sul Corso di Salerno. I militari sono intervenuti presso il Megastore per bloccare due donne sospettate di furto: dalle perquisizioni personali, in possesso di P.F., una 28enne di Nocera Inferiore, sono spuntati trucchi e portafogli per un valore di 120 euro.

L'arresto

La merce era priva dell’antitaccheggio: la 28enne è finita, dunque, agli arresti domiciliari. L’altra giovane di 25 anni in sua compagnia invece è stata denunciata.