Furto nel parcheggio a San Marzano, ladri incastrati dalle telecamere

Avevano messo a segno un furto nel parcheggio pubblico di Via Turati, a San Marzano, ma non l'hanno fatta franca. Grazie alle immagini della videosorveglianza osservate dalla Polizia Locale e dai Carabinieri, è stato possibile individuare i responsabili del colpo e acciuffarli. Fondamentale,dunque, la videosorveglianza per garantire la sicurezza della zona.