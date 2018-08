Rubano un passeggino da un'auto: due arresti a Battipaglia

Nella tarda serata di ieri, intorno alla mezzanotte, i carabinieri hanno arrestato due pregiudicati: V. P, 32 anni, e M. S, 50 anni, entrambi residenti nel comune di Battipaglia.

Il fatto

I due sono stati sorpresi mentre rubavano un passeggino per bambini dal bagagliaio di un’automobile (Audi A4) parcheggiata in via Belvedere. Nel corso dei controlli i militari dell’Arma hanno individuato altre due vetture (una Volkswagen Polo e una Opel Corsa) già danneggiate e dal cui interno nulla era stato ancora rubato. Questa mattina, dopo la notte trascorsa nelle camere di sicurezza, entrambi sono stati accompagnati al Tribunale di Salerno per la direttissima, al termine della quale è stato disposto per i due ladri l’obbligo della firma presso la locale caserma.