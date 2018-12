Furto in una pizzeria del rione Carmine: l'appello di residenti e commercianti

Ladri ancora in azione, a Salerno: domenica sera in via Nicolodi, nel rione Carmine, dei malviventi hanno preso di mira la Pizzeria “Gnam gnam” di Michela Giarletta, come riporta Le Cronache. Il furto è stato messo a segno nel primo pomeriggio, nella pausa pranzo: ignoti hanno portato via solo i soldi in cassa, lasciando i macchinari da lavoro.

Il colpo

La saracinesca non era stata chiusa a chiave, per via del breve stacco dall'attività, e purtroppo i ladri ne hanno approfittato. Accorato, dunque, l'appello dei commercianti e dei residenti della zona, affinchè vengano incrementati i controlli per scongiurare nuovi colpi.