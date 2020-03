Ruba dolciumi e poi evade dai domiciliari: 29enne di Pagani finisce in carcere

Un 29enne di Pagani è stato arrestato due volte, in poche ore, dai carabinieri. Il giovane, dopo aver rotto la vetrina di un negozio, è stato sorpreso mentre era stava portando via dei dolciumi, merendine e banconote (che il titolare conservava come fondo cassa) da un locale situato in Piazza 29 Marzo 1928. Per questo, dopo l’identificazione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato.

Il secondo arresto

Dopo poche ore il 29enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nuovamente, questa volta dai carabinieri della tenenza di Pagani, per il reato di evasione: nonostante fosse stato posto ai domiciliari era uscito uscito dall'abitazione senza alcuna autorizzazione. È stato così portato in carcere