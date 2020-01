Rompe il finestrino di un'auto per rubare il portafogli: ladro in fuga a Vallo

Ladri in azione a Vallo della Lucania. Ieri mattina, infatti, ad un giovane avvocato di Vallo della Lucania, è stato rubato il portafogli che aveva lasciato all’interno della sua automobile.

Il caso

Il praticante avvocato del foro di Salerno aveva parcheggiato la sua automobile nell’area di sosta esterna al cimitero, dove si era recato per fare visita alla madre scomparsa. Soltanto che, al suo ritorno, ha trovato uno dei finestrini della vettura completamente distrutto e del suo portafogli non vi era più traccia. Sono in corso le indagini per risalire all'identità del bandito.