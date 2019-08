Immobilizzano un anziano e gli rubano il portafogli: 2 arresti a Padula

Hanno rapinato un anziano per strada, rubandogli il portafogli contenente circa 300 euro: i ladri sono entrati in azione a Padula. Immediate, le indagini dei carabinieri che hanno rintracciato due giovani di 33 e di 20 anni, acciuffati e sottoposti agli arresti domiciliari.

Il furto

I due avrebbero seguito la vittima, pensionato, immobilizzandolo e sfilandogli quindi il portafogli, ma ora sono finiti nei guai.