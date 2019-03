Le rubano il profilo social e diffondono foto oscene: la denuncia di una casalinga salernitana

Le hanno rubato il profilo social, usandolo, poi, per caricare immagini oscene, seppur con un altro nome. La vittima è una casalinga salernitana: ad accorgersi dell'accaduto, la figlia della donna che ha avvertito la madre. Quest'ultima, come riporta Il Mattino, ha denunciato tutto alle forze dell’ordine.

Il furto

Il furto di identità, in rete, è sempre più frequente. Risulta pertanto consigliabile cambiare spesso le password di accesso, per tutelare la propria sicurezza in tal senso. Accertamenti in corso.