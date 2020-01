Sradicano infissi e rubano tubi in rame al campo sportivo: nei guai 2 minori ad Agropoli

In azione, ad Agropoli, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, nella notte appena trascorsa. Sono stati tratti in arresto due minorenni, già con precedenti penali a carico, sorpresi a sradicare numerosi infissi in alluminio e tubi in rame dall’edificio del campo sportivo comunale “Gianfranco Polito” di Agropoli, e a riporli all’interno di un’auto, successivamente sottoposta a sequestro, intestata a una terza persona.

L'arresto

L’intervento, scaturito dalla segnalazione di un cittadino che aveva allertato il 112, ha permesso ai Carabinieri di trarre in arresto in flagranza per furto aggravato i due minorenni, condotti alla casa di prima accoglienza per minori di Salerno.