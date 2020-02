Tentato furto in un ristorante a Corbara: ladri costretti alla fuga

Ennesimo tentativo di furto a Corbara. Nei giorni scorsi due malviventi, con il volpo coperto, si sono introdotti all’interno di un ristorante situato in via Cimitero per mettere a segno il colpo. Soltanto che sono stati sorpresi dagli agenti della vigilanza privata, grazie ai filmati delle telecamere, mentre erano nella cucina del locale intenti a portare via tutto ciò che trovavano. E così sono stati costretti alla fuga. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per provare a dare un volto ai due ladri.

La sicurezza

Un episodio simile si era già verificato nelle scorse settimane quando ignoti hanno cercato di rubare in un deposito . Anche in questo caso, però, i vigilantes sono riusciti ad impedire che ciò accadesse. Da tempo i residenti chiedono un rafforzamento dei controlli nella zona soprattutto durante le ore notturne.