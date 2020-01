Rubato lo scuolabus a Mercato San Severino: ritrovato a Bracigliano

E' stato rubato lo scuolabus comunale, a Mercato San Severino: ignoti, la scorsa notte, sono entrati in azione nell’area in cui era parcheggiato il mezzo per il trasporto degli alunni della scuola primaria.

Le indagini

Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini: nel primo pomeriggio, tuttavia, il presidente del consiglio comunale Fabio Iannone ha reso noto il ritrovamento dello scuolabus a Bracigliano. Si attendono conferme ufficiali, ma sembra che il mezzo sia stato fortunatamente rintracciato.