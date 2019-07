Raid in una rivendita di auto: è caccia ai ladri ad Atena Lucana

Continuano i furti ad Atena Lucana. La scorsa notte ignoti hanno fatto irruzione all’interno di una rivendita di automobili situata nella frazione Scalo.

La dinamica

I malviventi hanno messo a soqquadro la struttura e – da quanto si apprende – avrebbero portato via anche alcune chiavi di auto e una pistola. Il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri che, in poco tempo, sono giunti sul posto per fare i rilievi del caso e risalire all’identità dei ladri attraverso le telecamere di videosorveglianza.