Furto a Roscigno e un colpo fallito a Teggiano: indagano i carabinieri

In molti si concedono passeggiate o visite ai parenti in questi giorni di festa. E ad approfittarne, purtroppo, spesso sono i ladri che, con l'assenza dei proprietari, tentano furti negli appartamenti. E' stato il caso di Roscigno, ieri: nel tardo pomeriggio, ignoti si sono introdotti in una casa portando via alcuni gioielli e fuggendo, dopo aver fatto scattare inavvertitamente l'antifurto.

Teggiano

Sempre ieri, a Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, tre uomini, che viaggiavano a bordo di un'auto, si sono avvicinati ad una porta ed hanno tentato di forzarla. Ma alcuni passanti hanno assistito alla scena e li hanno messi in fuga. Indagano, dunque, i carabinieri.