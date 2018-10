Eboli, ladri in azione nel Santuario: l'amarezza dei fedeli

Ladri in azione, oggi pomeriggio, all’interno del Santuario dei Santi Cosma e Damiano di Eboli, dove ignoti hanno portato via ben 9 candelabri in ottone.

La denuncia

Ad accorgersi del furto è stato padre Angelo Di Vita, rettore della struttura religiosa, che subito telefonato ai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per riuscire a risalire all’identità dei malviventi. Non vi sarebbero testimoni oculari. La notizia ha fatto subito il giro della città suscitando l’amarezza dei fedeli.