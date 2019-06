Sagra di San Vito a Pagani: rubato l'intero ricavato, l'appello della comunità parrocchiale

Dopo il successo della scorsa settimana per la sagra di San Vito in onore del patrono della Parrocchia San Sisto II di Pagani, martedì mattina, la comunità di fedeli ha avuto un risveglio amaro. Ignoti, infatti, si sono intrufolati nell'oratorio lunedì notte, il giorno seguente al momento di festa, portando via il denaro trovato, che corrispondeva all’intero ricavato delle due serate.

Un gesto crudele, non solo per il risvolto economico di tanta fatica e nei confronti delle tante realtà cittadine che ci hanno sostenuto, ma anche dal punto di vista morale: una breccia che avrebbe potuto creare una crepa nell’entusiasmo della nostra comunità parrocchiale.

Circa un centinaio di persone che con ruoli e mansioni diversi si sono messe in gioco per il risvolto positivo della festa, e che ora sono, però, pronte a rifarlo con ancora più energia. Ebbene sì, noi non ci arrendiamo, anzi ripartiamo con più forza, trasformando questa ferita in una feritoia da cui trasmettere il nostro messaggio di comunità.

La sagra di San Vito ritorna mercoledì 26 giugno in via Barbazzano a partire dalle ore 19.30. Una serata in cui la cultura, l’ecosostenibilità, l’utilizzo di materiali riciclabili, la lotta allo spreco e l’ottimo cibo saranno ancora una volta protagonisti.