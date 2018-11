Furto a Salerno Sistemi: rubate attrezzature ed una Panda Van

Furto a Salerno Sistemi: come riporta Lira Tv, tre persone, con volto coperto, hanno forzato il cancello della sede di via Monticelli, portando via attrezzature ed una Panda Van con cui sono fuggite.

Il furto

Ad accorgersi del colpo, alcuni dipendenti: i ladri sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza, le cui immagini sono ora al vaglio dei carabinieri.

Le indagini

La palazzina che ospita Salerno Sistemi è assicurata ma la società sta già provvedendo all’acquisto di materiale nuovo per eseguire i servizi sul territorio, evitando di arrecare disagi agli utenti. Accertamenti in corso.