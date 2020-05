Furto in tre negozi a Salerno, rubati i salvadanai per la lotta ai tumori

I ladri non si fermano neanche davanti alle malattie. Negli ultimi giorni, infatti, si sono verificati tre furti in altrettanti negozi dove finti clienti hanno rubato un salvadanaio dai banconi con all’interno il denaro raccolto per le donne malate di cancro che doveva essere utilizzato per l’acquisto di un casco refrigerante che arresta la caduta dei capelli di chi si sottopone alla chemioterapia.

I negozi

I colpi – riporta Il Mattino - sono stati messi a segno all’interno del panificio “Dal Fornaio” di via Nizza, nel bar ristorante “Made in Italy” a Pastena e nella yogurteria “Sui generis”, nei pressi della chiesa di Santa Lucia. A riprendere i malviventi senza scrupoli le telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali.