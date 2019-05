San Giovanni a Piro, furto a casa di un'anziana: 25enne arrestato dopo due anni

Carabinieri di San Giovanni a Piro in azione, stamattina: i militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Vallo della Lucania a carico di E.A., un operaio incensurato di 25 anni. Il provvedimento è legato ad un furto e un tentato furto in abitazione messi a segno a San Giovanni a Piro, due anni fa.

Il fatto

Nel dicembre 2017 infatti, il malvivente si era introdotto nell'abitazione di un'anziana, per rubarle, in sua assenza, monili in oro e orologi per un valore di 5000 euro circa. La cassaforte dell’anziana, tuttavia, non era stata toccata: così, come intuito dai carabinieri, il 25enne è tornato sul posto ed è stato intercettato nuovamente nei pressi della casa, in possesso di attrezzi da scasso tra cui addirittura un martello pneumatico e una sega. A casa del giovane, fu trovata parte della refurtiva, mentre un’altra parte è stata rinvenuta presso un orefice a cui era stata già rivenduta.

L'arresto

Grazie agli elementi emersi dalle indagini, è scattata una ordinanza di custodia cautelare in carcere: il giovane è finito nella casa circondariale di Vallo della Lucania.