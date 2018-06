San Rufo, furto sotto il ripetitore della società MediaGroup: segnali assenti

Furto, la scorsa notte, nel casotto posto in località Tempa a San Rufo, sotto il ripetitore della società MediaGroup: sono state rubate tutte le apparecchiature elettroniche per un valore di decine di migliaia di euro, come riporta Ondanews.

I disagi

Gli abitanti del Vallo di Diano hanno denunciato l’assenza di segnale di alcune emittenti radio, fra cui Radio Lattemiele, Radio Italia anni 60, Radio Azzurra, Radio Balla Balla, Radio Movida, Radio Color, Radio Carina. Si tratta dell’ennesimo furto nel giro di poche settimane capitato ai danni di emittenti della provincia. Di pochi giorni fa, infatti, un altro tentato furto presso un'emittente radio a Palomonte. Indagano i carabinieri sull'accaduto.