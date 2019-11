Furto in un appartamento a Sant'Arsenio: rubati dei gioielli

Furto nel pomeriggio, a Sant'Arsenio: come riporta Ondanews, ignoti si sono introdotti in un’abitazione in via San Sebastiano, approfittando dell’assenza dei proprietari. Hanno forzato il portone principale con un piede di porco per poi saccheggiare la casa, rubando, in particolare, gioielli in oro.

Gli accertamenti

Amara scoperta, dunque, per i proprietari: indagano i carabinieri sull'accaduto