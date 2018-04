Sorpreso a rubare in un appartamento: arrestato 46enne a Sant'Arsenio

Furto nella notte, a Sant’Arsenio: i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 46enne pregiudicato del posto, accusato di aver commesso un furto in abitazione.

Il blitz

Le pattuglie di militari di Petina e di Polla, impegnate in servizi per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, tempestivamente sono accorse a seguito di una segnalazione della presenza di rumori e di una finestra forzata all’interno di un appartamento di Sant’Arsenio. Gli agenti, irrompendo nell’edificio, hanno sorpreso un uomo, nella flagranza di reato, intento a rubare argenteria, monili ed altri oggetti che stava nascondendo in alcune buste, per un valore di circa 3.000 euro. La refurtiva, dunque, è stata restituita alla vittima, una donna, proprietaria dell’appartamento che stava per essere svaligiato. Il 46enne, dunque, è finito ai domiciliari.