In trasferta per rubare motorini: tra i 4 arrestati a Milano, anche un salernitano

C'è anche un salernitano, tra i 4 ladri di scooter arrestati a Milano. Probabilmente facevano i "trasfertisti": viaggi brevi in città e solo per compiere furti e rapine. Sono stati beccati in via Cesare Saldini, in zona Città Studi e messi in manette dalla Polizia.

Il blitz

Si tratta di quattro ragazzi originari di Salerno, Pisa, Melfi e Napoli. Il più giovane ha 19 anni mentre il maggiore ne ha 31. Come riportano i colleghi di Milanotoday, due di loro stavano facendo il palo a bordo di un'auto mentre gli altri stavano tentabdo di rubare uno scooter in sosta. Sono accusati di furto aggravato in concorso. In hotel di Basiglio, dove un paio di loro vivevano momentaneamente c'era altra refurtiva e alcuni arnesi utili per i colpi.