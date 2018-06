Rubano scooter a Ravello e fuggono: arrestati tre giovanissimi

Tre giovani originari di Angri, di cui due minorenni, sono stati arrestati con l’accusa di aver rubato un motorino a Ravello.

Il caso

Intorno alle 14 di ieri il proprietario di un ciclomotore parcheggiato in strada ha notato tre ragazzi che lo stavano rubando. Quindi ha immediatamente lanciato l’allarme mettendoli in fuga. Poi ha telefonato al 112, fornendo dettagli utili ad attivare le ricerche da parte dei militari dell’Arma.I tre giovani, abbandonato il mezzo rubato, si sono dati alla fuga a bordo di un unico scooter (con targa nascosta) in direzione Tramonti, dove però, giunti sul Valico di Chiunzi hanno incrociato la pattuglia dei carabinieri, impegnata nella loro ricerca. Ne è nato un inseguimento terminato a Corbara, dove sono riusciti a bloccare lo scooter, mentre sopraggiungevano dal basso i militari di Nocera Inferiore chiamati in supporto. Giunti i rinforzi, i giovani sono stati perquisiti e poi trasferiti presso la caserma di Tramonti dove sono stati arrestati. I minori, successivamente, sono stati rinchiusi presso il Centro di Prima Accoglienza di Salerno, mentre il maggiorenne agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto presso il tribunale di Salerno