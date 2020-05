Da Avellino a Salerno per rubare uno scooter: fermato un minore, caccia ai 2 complici

Hanno rubato uno scooter, ieri, in via Vinciprova, a Salerno, 3 giovani provenienti dall'hinterland avellinese. Alle 19, è giunta una segnalazione in Questura per la presenza di 3 ragazzi che hanno rotto a calci il bloccasterzi del mezzo a due ruote preso di mira.

Il fatto

Due dei ladri, quindi, si sono allontanati a forte velocità a bordo dello scooter rubato, mentre il terzo, avvistando la pattuglia, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato. Privo di documenti, è stato successivamente identificato quale minore straniero proveniente da Avellino: il ragazzo, quindi, è stato accompagnato in un Centro di Prima Accoglienza di Salerno, restando a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.