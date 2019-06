Furto a Salerno: rubata anche la 2° bici per le consegne a "La Resilienza", l'appello

Dopo il furto dello scorso novembre, i ladri tornano a prendere di mira la pizzeria Resilienza di via Sabatini, nei pressi della villa comunale. E' stata rubata, ieri, infatti, anche la seconda bici usata per le consegne, la "superstite" dell'azione messa in atto, tempo fa, da ignoti che già portarono via un primo mezzo a due ruote.

Le caratteristiche

La bici appena rubata è di colore nero, con la scritta Resilienza. Gli stessi titolari del locale, poi, visionando le telecamere, hanno pubblicato sui social la foto del presunto responsabile del furto, rivolgendogli un appello: