Si tuffa in acqua e le rubano la borsa: nuovo furto ad Agropoli

Continuano le brutte sorprese per i bagnanti di Agropoli: ieri sull’arenile libero di Trentova, è stato messo a segno un nuovo furto. Malviventi, infatti, hanno rubato una borsa contenente telefono cellulare, documenti, carta di credito, chiavi e dei soldi in contanti.

Gli accertamenti

La vittima era in acqua quando i ladri sono entrati in azione, come riporta Infocilento. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei ladri.