Rubano una spilla in una gioielleria a Salerno: bloccata coppia di ladri

Una coppia di ladri (uomo e donna) è stata fermata dalla polizia in pieno centro a Salerno. I due, infatti, pochi minuti prima, avevano rubato una spilla di valore ad una donna in una gioielleria situata in via Mercanti.

L'inseguimento

Tempestivo l’arrivo degli agenti della Questura che hanno fermato i due presunti malviventi in Piazza Portanova. Determinanti per le indagini sono state le immagine registrate dal sistema di videosorveglianza della gioielleria. La spilla, però, non è stata ritrovata. Forse la coppia se ne è sbarazzata prima dell’arrivo dei poliziotti.