Battipaglia, rubano una statua per il presepe ad un uomo: tre arresti

Ha subito un furto, ieri, un uomo di Teggiano, nei pressi della stazione ferroviaria di Battipaglia: sceso dal treno proveniente da Roma, il malcapitato si è diretto nel piazzale della stazione con il bagaglio e in mano una scatola contenente una statua in polvere di marmo da collocare nel presepe, del valore di circa 350 euro, come riporta Ondanews.

Il colpo

Per pochi minuti ha lasciato la scatola a terra ed è entrato in un minimarket di proprietà di un giovane indiano: all'uscita, purtroppo, nessuna traccia di quel pacco. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza del negozio, si vedevano due uomini intenti a portar via la scatola su una bici.

L'arresto

Immediatamente, sono scattate la denuncia e le indagini della Polizia: nel giro di 20 minuti gli agenti sono riusciti a rintracciare i responsabili, tre uomini del posto già noti alle forze dell’ordine che, quindi, sono finiti in manette. Al teggianese, dunque, è stata restituita la statua rubata.