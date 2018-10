Nocera Inferiore, maxi furto allo store del "Napoli Calcio"

Durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Liverpool, ignoti hanno messo a segno un furto all’interno dello store-biglietteria ufficiale del Napoli Cacio della “Adv Kaiados” situato in via Atzori a Nocera Inferiore.

La dinamica

Il tutto - riporta Telenuova - è avvenuto in pochissimo tempo e nei minimi dettagli. I ladri, dopo aver oscurato le telecamere del negozio e anche quelle della scuola adiacente, si sono introdotti dentro l’esercizio commerciale sportivo portando via materiale ufficiale del valore di circa 50 mila euro e l’incasso dei biglietti di Napoli-Sassuolo, prossima partita di campionato, per un totale di quasi 9 mila euro. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine, che sono sulle tracce dei banditi per risalire alla loro identità.