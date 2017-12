Furto nel supermercato di Polla, rintracciati e denunciati i due ladri

Hanno messo a segno un colpo nel supermercato di Polla, nei giorni scorsi, ma non l'hanno passata liscia. I carabinieri di Sala Consilina, hanno, infatti, denunciato un 37enne dell'agro nocerino e una 21enne del Vallo di Diano per furto aggravato. Le indagini sono state avviate dopo che i malviventi avevano portato via oltre 300 euro dall'attività commerciale.

La videosorveglianza

Preziose, le immagini dei sistemi di videosorveglianza: l'uomo aveva rubato i soldi dalla cassa mentre la sua complice distraeva abilmente la titolare del supermercato. Ora sono scattate le denunce.