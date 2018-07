Prova a rubare in un supermercato: arrestati 2 rumeni a Salerno

Tentato di rubare in un supermarket a Salerno, ma vengono arrestati. Due rumeni sono finiti, oggi, in manette perché hanno cercato di rubare generi alimentari dagli scaffali di un supermercato situato in via Costantino l’Africano, nel cuore della city. A sorprenderli sono stati i titolari, che hanno subito allertato i carabinieri. Entrambi sono stati identificati e rinchiusi nel carcere di Fuorni.