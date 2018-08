Baronissi, tentano il furto e poi fuggono: i carabinieri li inseguono e li bloccano

Inseguimento, a Baronissi: come riporta Zerottonove, 4 malfattori, intorno alle 4 del mattino, sono stati sorpresi da un equipaggio radiomobile dei Carabinieri di Mercato San Severino, nell’intento di scassinare una tabaccheria in Via Ferreria.

Il furto sventato

Avvistati i militari, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo della loro Audi A4: durante l'inseguimento, l'auto di servizio dei militari è stata più volte speronata. Il Capo pattuglia a bordo è stato leggermente ferito durante il tallonamento. L’Audi con a bordo i 4, per sfuggire all’inseguimento, ha proseguito lungo Via Salvatore Allende prendendo l’ingresso autostradale contromano. Nel frattempo l’auto gravemente danneggiata, è stata costretta a terminare la sua corsa. Furto sventato, dunque, per la tabaccheria.