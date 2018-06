Furto in una tabaccheria a Palinuro: è caccia ai malviventi

Ladri in azione, la scorsa notte, a Palinuro (Centola), dove sono riusciti ad entrare all’interno di una tabaccheria situata in via Indipendenza.

La dinamica

I malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono riusciti a rubare della merce (tra cui diverse stecche di sigarette) e anche il denaro contenuto nella cassa. Poi sono fuggiti senza lasciare tracce. Sul posto sono giunti i carabinieri che, adesso, puntare a risalire alla loro identità grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nel centro della nota località turistica cilentana.