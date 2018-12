Ladri in azione al "Teatro Nuovo" di Salerno, colpo da migliaia di euro: si indaga

Continuano i furti a Salerno. Ma, questa volta, nel mirino dei ladri non sono finiti appartamenti o ville, bensì il “Teatro Nuovo” di via Valerio Laspro, nel quartiere Carmine. Nella notte tra venerdì e sabato ignoti si sono introdotti all’interno della struttura per rubare computer, denaro e materiale vario, per il valore complessivo di alcune migliaia di euro.

Il commento

Amare le parole del gestore del teatro Michele Piastrella: “Denunciamo che negli ultimi sei mesi ci sono stati oltre venti furti negli appartamenti e nei negozi siti tra Via Valerio Laspro, Via Seripando, Via La Mennolella e Via Salvatore Calenda. Si tratta - sottolinea su Facebook - chiaramente di una banda, che ha preso di mira una zona spesso ignorata dai controlli delle forze dell'ordine. Chiediamo al Comune una maggiore sorveglianza nella zona. E' assurdo che, dopo oltre venti furti, ancora non ci sia un'attività di sorveglianza adeguata e un impegno effettivo nelle indagini, per rintracciare i colpevoli”.