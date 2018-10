Ladri di tombini in azione, a Sarno: pericoli in vista per centauri e pedoni

Ladri in azione a Sarno: di giorno, alla luce del sole, ignoti hanno rubato le grate di ferro che costeggiano il marciapiede in via Vittorio Emanuele. Come ha reso noto dall’avvocato Immacolata Annunziata, ovviamente il furto potrebbe costare caro ai passanti e motociclisti che, non accorgendosi della mancanza di tombini, rischiano di cadere.

L'appello dell'avvocato Annunziata

‘Si chiede l’intervento con la massima urgenza delle autorità comunali per il ripristino immediato dei suddetti tombini. Il procrastinarsi dell’ ora palesato pericolo sta mettendo in serio pericolo sopratutto i piccoli residenti della zona che abitualmente giocano a pallone e tutti i ciclomotori che velocemente percorrono la via Vittorio Emanuele’.