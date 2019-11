Furto nella notte, ad Eboli: l'appello sui social per ritrovare il trattore rubato

Furto ad Eboli, nella notte. Ignoti, infatti, hanno portato via un trattore T7.165 con pala Sigma 4. La vittima ha pubblicato sul suo profilo Facebook le immagini del furto, per far appello a chiunque avvistasse il suo mezzo di avvisarlo, per consentirne il recupero.

L'appello

"Chiunque lo vedesse è pregato di informarci, grazie", scrive Liberato Marcantatuono. Numerose le condivisioni social.