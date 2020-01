Deruba un turista a bordo del treno Alta Velocità Salerno-Milano: arrestato 48enne

Un 48enne italiano è stato arrestato per furto dagli agenti della Polizia Ferroviaria, nella tarda mattinata della giornata di Capodanno, alla stazione Termini di Roma.

Il blitz

L’uomo è stato bloccato, appena sceso da un treno ad Alta Velocità proveniente da Salerno, anche grazie a una segnalazione pervenuta dal personale di Protezione Aziendale di Rete Ferroviaria Italiana che lo aveva notato scendere frettolosamente dal convoglio con due grosse borse. I controlli hanno consentito di accertare che il passeggero aveva precedenti per reati contro il patrimonio e che all'interno delle borse erano stipati tablet, smartphone e altri oggetti, tra cui dei vini di particolare pregio, per un valore complessivo di oltre 4mila euro, e di cui l'uomo non ha saputo spiegare la loro provenienza. Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che un tablet e uno smartphone erano stati rubati ad un turista straniero in viaggio verso Milano, presente sullo stesso treno del ladro. Alla luce delle indagini, l'uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Roma.