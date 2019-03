Ladri al Comune di Eboli: maxi furto di denaro e carte d'identità

Ladri in azione, la scorsa notte, ad Eboli, dove hanno preso di mira gli uffici del Comune. Ignoti, infatti, si sono introdotti all’interno dell’Ufficio Anagrafe per rubare ben 4 mila euro in contanti, 1000 carte d’identità e diversi timbri istituzionali.

Le indagini

Su quanto accaduto indagano i carabinieri della locale Stazione, che, questa mattina, sono stati visti nei corridoi del Municipio per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Nelle prossime ore saranno visualizzate le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Informato dell'accaduto anche il sindaco Massimo Cariello che, almeno per il momento, preferisce non rilasciare dichiarazioni.