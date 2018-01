Furto all'ufficio postale di Furore: i ladri aprono la cassaforte nel cimitero

Furto la scorsa notte in Costiera Amalfitana. Ignoti si sono introdotti all’interno dell’ufficio postale di via Mola a Furore per rubare la cassaforte. Poi si sono dati alla fuga senza essere visti.

Le indagini

I banditi avrebbero usato un’automobile, forse rubata nelle vicinanze, per portare via il denaro e recarsi dentro il locale cimitero, dove, tra le tombe, hanno aperto la cassaforte. Non solo. Successivamente si sono recati anche al Comune, dove hanno messo a soqquadro gran parte degli uffici portando via solo un armadietto. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri di Amalfi.