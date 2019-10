Ruba vestiti in un negozio e "si rifugia" in ospedale: arrestato 38enne a Salerno

E' stato bloccato nel primo pomeriggio di ieri, dagli agenti della Polizia di Stato, un uomo M.L. 38enne georgiano, con precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale, accusato di furto aggravato. In particolare, alle ore 14, gli agenti sono intervenuti per una segnalazione di furto giunta al numero unico d’emergenza “112”, consumato in un esercizio commerciale di via San Leonardo.

I controlli

La pattuglia della Sezione Volanti della Questura, giunta in emergenza sul luogo, sulla scorta delle descrizioni avute dall’operatore telefonico, ha notato che un uomo, corrispondente alle descrizioni, si era allontanato dal luogo del furto entrando all’interno dell’Ospedale Ruggi D’Aragona. Gli agenti si sono messi alla ricerca del sospettato, individuandolo nei pressi dell’edificio della Rianimazione mentre cercava di cambiare abbigliamento per non farsi riconoscere.

L'arresto

Prontamente bloccato, è stato identificato: all’interno dello zaino, la merce consistente in pantaloni, un giubbino e tute ginniche che pochi istanti prima aveva trafugato dal negozio. Apparse evidenti le responsabilità dello straniero, gli agenti lo hanno condotto presso gli uffici della Sezione Volanti dove è stato arrestato per furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La refurtiva recuperata, per un valore di circa 400 euro, è stata restituita.