Ladri allo sbaraglio in via Calenda: la segnalazione

Ennesimo furto, la notte scorsa, in via Salvatore Calenda, nel Parco Belvedere: come riporta Salernonotizie, dei malviventi avrebbero agito alla presenza dei proprietari degli appartamenti presi di mira.

Accorato, l'appello alle forze di Polizia affinchè incrementino i controlli notturni nella zona.