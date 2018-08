Salerno, entrano in casa per rubare: l'anziano li scopre e provano a soffocarlo

Momenti di panico, nella notte tra venerdì e sabato, in via Valerio Laspro a Salerno, dove - riporta Il Mattino - due malviventi si sono introdotti all’interno di un’abitazione per compiere un furto.

Il fatto

I banditi, con l’accento dell’Est Europa, intorno alla mezzanotte, sono entrati in un appartamento abitato da un anziano che vive da solo. Quest’ultimo, resosi conto di ciò che stava succedendo, ha cercato di alzarsi per chiedere aiuto. Ma i due hanno provato a zittirlo schiacciandogli sulla faccia un cuscino per soffocarlo. E quasi ci riescono. Poi sono fuggiti, senza bottino, lungo la rampa delle scale. Sul posto è giunta la polizia che ha avviato subito le indagini per risalire all’identità dei ladri. L’uomo è ancora sotto choc. L’intero quartiere è amareggiato per l’accaduto.