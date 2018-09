Furto in un'abitazione a Salerno centro: ladri acrobati si arrampicano e forzano il balcone

Ladri in azione in via Nizza: ieri sera, secondo quanto riporta Flashnewscampania, fra le 19 e le 21, i malviventi si sono introdotti al secondo piano dell’abitazione presa di mira, si sono arrampicati sul muro esterno, approfittando dell'assenza del proprietario.

Una volta giunti sul balcone, hanno poi forzato la finestra entrando nell’appartamento: nessuno si è accorto del fatto, nonostante la zona sia molto trafficata. Accertamenti in corso.