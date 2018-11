Ladri in un appartamento del rione Carmine, a Salerno: indaga la Polizia

Ladri in azione, in un appartamento sito sul rione Carmine, nei pressi della Farmacia Fiore: come riporta Asalerno, dei malviventi si sarebbero introdotti in una abitazione, per poi fuggire verso via San Giovanni Bosco.

Le indagini

Non si sa se il colpo sia andato o meno a buon fine: indagano, intanto, le forze dell'ordine, per risalire all'identità dei responsabili e far chiarezza sul fatto.