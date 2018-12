Tentano di entrare in villa: ladri messi in fuga dall'allarme

Assalto alla villa, con il piede di porco in pugno e gli altri arnesi da utilizzare per lo scasso: una banda di ladri - in tre - è stata messa in fuga dall'allarme. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso anche le loro sagome, mentre si dirigevano frettolosamente verso l'auto utilizzata per il colpo.

I fatti

E' accaduto ad Angri. I malviventi hanno tentato il furto sabato pomeriggio, poco prima delle ore 17. Le telecamere hanno ripreso uno di loro mentre bussava al citofono, per accertarsi che la casa fosse disabitata in quel momento. Uno di loro aveva il volto coperto con il passamontagna e un altro lo aveva parzialmente travisato con il berretto e il bavero della felpa. Indagano i carabinieri.

Il pericolo

I cittadini sono esasperati e nei giorni scorsi si sono già riuniti per organizzare ronde notturne. E' accaduto nell'Agro, a Nocera Superiore, nelle zone di Materdomini e Pecorari.